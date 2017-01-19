陸稱杜特蒂5月去訪 菲外交部不知情
中國大陸外交部宣佈，菲律賓總統杜特蒂將於5月再度訪問中國大陸，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。菲律賓外交部官員對此毫無所悉，一名官員甚至為此感到驚訝。
大陸外交部在今天發布的新聞稿中說，「杜特爾特（杜特蒂）表示，去年我訪華以來，兩國關係全面發展，我對此感到滿意。我將於今年5月赴北京出席一帶一路國際合作高峰論壇，期待同習近平主席再次會晤。」
這篇題為「外交部副部長劉振民拜會菲律賓總統杜特爾特」的新聞稿說，劉振民於17日在馬尼拉拜會了杜特蒂。
劉振民可能是在拜會時當面邀訪。
有關大陸外交部的宣布，菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）向中央社記者表示，「我們正在向相關部門查詢中。」
一名要求匿名的菲律賓外交部官員說，外交部對這項消息「感到驚訝」，因為他們事前對此毫無所悉。
這名官員感慨，馬拉坎南宮與外交部欠缺協調，馬拉坎南宮在許多外交事務上已不再與外交部討論，大陸大使館官員也可以跳過外交部，直接與杜特蒂會面。
杜特蒂上任後，外交路線大轉彎，從「親美遠中」轉為「親中遠美」。杜特蒂去年10月訪問大陸4天，受到陸方最高外交規格的接待，並帶回價值240億美元的相關貸款與投資。1060119
(中央社)
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