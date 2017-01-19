陸：暫停霾預報 目標統一資訊

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中國大陸官方暫停霾預報預警並表示，過去幾次霧霾，環保、氣象部門發布的資訊有時存在差異，目前環境保護部和中國氣象局正在研究信息聯合會商和發布的相關事宜。

中新社報導，大陸網上日前流傳「氣象部門停止發布霾預報預警」，引起部分民眾對官方的批評。中國環境保護部和中國氣象局19日作以上回應。

大陸環境保護部和中國氣象局表示，每次重汙染天氣過程發生前，環保、氣象部門發布的信息，由於評價指標體系、分級標準和發布流程等方面存在差異，導致信息有時不一致，給公眾認知和地方政府應對工作帶來困擾。

目前，大陸環境保護部和中國氣象局正在研究信息聯合會商和發布的相關事宜。

在中國氣象局官方網站首頁上，「氣象災害警報與預警信號」一欄中已經沒有霾相關預警信息。

大陸空氣重汙染預警主要參考指標為空氣質量指數（AQI），其評價因子有二氧化硫、一氧化碳、臭氧、細懸浮微粒（PM2.5）等6種汙染物，而霾預警主要參考指標為能見度和PM2.5濃度。1060119

(中央社)