菜價大跌 農委會遭疑種植面積掌控不利

農委會主委曹啟鴻承諾推動高麗菜種植直接登記。(農糧署提供)

近期高麗菜價格低落，產地一顆10元任人採，農委會遭疑調控不利，目前農糧署是透過蔬菜育苗場供苗量推估當旬種植面積，但外界質疑，蔬菜育苗場自己就是利益當事人，若種植面機到了上限，自然沒生意可做，提供的苗量資訊是否正確，令人懷疑。

知情人士指出，蔬菜育苗場自己也要做生意，假如某種蔬菜面積過大，政府輔導轉種植其他品項時，蔬菜育苗場豈不是沒有生意可做了，政府資訊來源自己就是利益當事人，供苗量資訊來源正確與否，很難讓外界信服。

陳李農改研究團隊執行長杜宇表示，每年蔬菜供需失調的戲碼總固定上演，現行依照蔬菜育苗場的供苗量推估種植面積的制度，應該建立一套查核手段，檢視育苗場申報內容是否正確，但最後仍須建議政府徹底從農民端落實農業生產申報制度，若農民未依規定申報，發生天災時就不給予補償，政府對生產資訊至少應精準把握80％，事前才能有效應變，若生產端的資訊無法掌控，菜價崩跌只會一再發生。

杜宇指出，其實長期觀察下來，菜價經常出現崩跌訊號的種類也就那幾種，例如高麗菜，大白菜等，除了以外銷當作應變手段外，或許也能協調生技產業投入，升級整體蔬菜加工業，例如從青菜中提取營養素，開發保健食品，提高蔬菜價值，跳脫生鮮實用的框架後，保存期限也能拉長，相信台灣技術可以辦到，「不要總是拿去做泡菜」。

農糧署主任秘書翁震炘表示，目前供苗量申報機制是由兩家業者相互監督，互相替對方申報，政府也會抽查，其實蔬菜生長較快，例如高麗菜大約70天後就能收成，到時拿收成量回頭和供苗量做個比對，很容易就知道有沒有問題，業者其實沒必要虛報。

農委會主委曹啟鴻表示，今年會推動高麗菜種植直接登記，若農民未登記，就不給予有機肥料的補助。

(中時)