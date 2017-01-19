我的老天盒啊～鮮乳內暗藏玄機！

林鳳營「開盒拚百萬」活動即日起驚喜開跑。(圖/林鳳營提供)

隨著農曆新年即將到來，上班族期待領年終、學生企盼拿紅包，沒有什麼比過個開心的好年更重要啦！想好怎麼跟家人一起過年了嗎？圍爐慶祝、閤家同樂、灑掃庭除，還是「開盒」得百萬？動動你的手、張大你的眼睛，現在就出發到全省大賣場及超商尋寶吧！

林鳳營「開盒拚百萬」強調獎金一定是全數送出。(圖/林鳳營提供)

喝鮮乳時，你會想到什麼呢？除了營養早餐、補充鈣質，即日起還多了一個拿百萬的機會！林鳳營超嗨「開盒拚百萬」活動起跑，凡是購買活動版包裝的林鳳營鮮乳，一百萬現金等大獎有可能就藏在裡面！至於開盒沒中獎也別氣餒，只要上網登錄購買發票序號等資料，便有機會可以抽未被兌領的現金獎，獎金保證全數送出，絕對是玩真的！

百萬鮮乳究竟藏在哪裡呢？(圖/林鳳營提供)

林鳳營鮮乳為回饋消費者，這次活動突破以往獎值規模，總獎額有500萬元！據了解，「開盒拚百萬」從1月12日開始至今，已有不少萬元、千元得主聯繫，也還在等待百萬得主出現。若是百萬得主在1/23前聯繫並備妥資料，獎金會在過年前領到！歡迎百萬奬金得主儘快與他們聯繫！。快看看冰箱裡的林鳳營鮮乳，或到賣場上找找你的百萬鮮乳，百萬得主可能就是你！

(中時電子報)