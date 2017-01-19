雲林再爆H5N2禽流感 撲殺1000隻土雞

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防檢局表示，雲林防疫所16日接獲該縣褒忠鄉1非開放式土雞場業者通報，場內雞隻有異常死亡情形，隨即赴現場執行移動管制並採檢送驗。家畜衛生試驗所今日通知，確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感，雲林防疫所即依標準作業程序執行防疫處置，計撲殺1000隻紅羽土雞。

防檢局指出，該禽場主動通報疫情，撲殺的家禽可獲得補償，本年度至今，共確診9場高病原性禽流感案例，8場為雲林的土雞場，1場為宜蘭的種鴨場，總計撲殺94846隻家禽。

(中時)