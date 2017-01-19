世新講師打全班0分 校長揭真相其實是...

世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋因不滿學生對他的課程教學評量，暴怒之餘將全班學生的該科打了零分，最後遭到校方解聘。(摘自郭姓老師臉書)

世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋因不滿學生對他的課程教學評量，暴怒之餘將全班學生的該科打了零分，引發風暴，最後遭到校方解聘，目前最新調查發現郭宗瑋錯把「馮京當馬涼」，誤看了期中評量而一時衝動，造成去職的代價太大了。

情緒暴衝的郭宗瑋已讓全校教職員成了驚弓之鳥，深怕任何言行再度惹怒他，包括世新校長吳永乾在事件發生時，花了一些時間整理幕僚提供的資料、了解原委，但是吳永乾澄清，他沒有與郭姓講師談了1個多小時！

由於世新廣電系某學生匿名評論郭宗瑋的「影音剪接」教學是「內容稍顯空洞」，而且沒人出面承認，促使郭師將該科全班學生全部打零分，引發一連串風波，引起各界矚目。

不過，吳永乾表示，郭師的衝動完全是「誤會」，他看到的教學評量是「期中評量」，這本來就是讓各科老師參考，以便可以提醒、調整教學方向，這是公開的資料，其他學校也一樣。

吳永乾進一步解釋：「1個學期有2次評量，郭姓講師錯把期中的教學評量當故期末的教學評量，我已查證過了，目前期末學生的教學評量仍然鎖住、老師看不到，必須在老師上傳成績之後才會公開。」

只因郭宗瑋誤看期中評量，一時衝動、並怪罪校方的評量系統有漏洞，吳校長說：「系統沒有問題，全是老師的情緒不好。」目前學校與老師已澄清誤解，郭宗瑋重新上傳成績，但是傷害覆水難收，校方也啟動解聘或教師自請辭職的程序。

(中時)