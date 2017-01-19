學測明登場 12萬考生備戰

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負責特殊考生試務的台大教務處註冊組主任洪泰雄（左）19日檢視特殊考場內的語音播放器等輔具。（黃世麒攝）

有學習障礙的許姓考生前來設於台大的特殊考場，熟悉應考的座位。（黃世麒攝）

1名考生靠著窗光溫習，為應考做好萬全準備。（黃世麒攝）

考生家長拿出衛生紙替子弟擦拭桌面，做好應考的萬全準備。（黃世麒攝）

考生坐在座位上溫書備戰。（黃世麒攝）

考生坐在座位上溫書備戰。（黃世麒攝）

學測明天登場，今年共359名特殊生，其中129人在台大應考。台大表示，除了盲用電腦、語音播題等協助，也有考生申請自備口袋型擴視機、放大滑鼠等輔具應試。

(中時)