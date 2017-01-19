學測20日登場 高師大設3獨立試場

大學學測明天登場，高雄市共有3個考區，其中高師大共有39名特殊考生，配合需要另設3間獨立試場。今天有不少學生忙著看考場，特殊考生許可試用電腦和桌椅。

肢障的任同學因為身高因素，要求自備坐椅，以免桌椅高低差太大，影響作答。蔡姓重度弱視的考生，自備擴視機，以利放大電腦字體，同時也試用聽題耳機，盼明天應試時可以順利作答。

高師大指出，今年的特殊考生共有39人，配合考生需要及申請，許可設置3間獨立試場供考生使用，其餘特殊考生則共用考場。

蔡姓考生重度弱視，但是獨立的她，仍自己到高師大看考場及熟悉環境。她是高師大附中的應屆生。

她說，2歲就有斜視的情形，慢慢變得視力無法聚焦，家長幾經求診，至今查不出真正的原因，致視力衰退嚴重。喜於表達的蔡同學說因為常常要回應很多人對她病況的關心，所以溝通能力較佳，她盼有機會朝諮商或是特教的方向發展。

高師大提醒考生務必提早出門以免因為交通壅塞影響應試時間，如果遲到逾20分鐘無法進入試場，並呼籲學生勿將手機帶入試場，也勿於試場喝水或是飲食。

申請補發准考證不需準備相片，應持考生身分證或健保卡等證明，到分區試務辦公室申請補發，未帶證件者不予補發。1060119

(中央社)