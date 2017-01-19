學測20日登場 高師大設3獨立試場
大學學測明天登場，高雄市共有3個考區，其中高師大共有39名特殊考生，配合需要另設3間獨立試場。今天有不少學生忙著看考場，特殊考生許可試用電腦和桌椅。
肢障的任同學因為身高因素，要求自備坐椅，以免桌椅高低差太大，影響作答。蔡姓重度弱視的考生，自備擴視機，以利放大電腦字體，同時也試用聽題耳機，盼明天應試時可以順利作答。
高師大指出，今年的特殊考生共有39人，配合考生需要及申請，許可設置3間獨立試場供考生使用，其餘特殊考生則共用考場。
蔡姓考生重度弱視，但是獨立的她，仍自己到高師大看考場及熟悉環境。她是高師大附中的應屆生。
她說，2歲就有斜視的情形，慢慢變得視力無法聚焦，家長幾經求診，至今查不出真正的原因，致視力衰退嚴重。喜於表達的蔡同學說因為常常要回應很多人對她病況的關心，所以溝通能力較佳，她盼有機會朝諮商或是特教的方向發展。
高師大提醒考生務必提早出門以免因為交通壅塞影響應試時間，如果遲到逾20分鐘無法進入試場，並呼籲學生勿將手機帶入試場，也勿於試場喝水或是飲食。
申請補發准考證不需準備相片，應持考生身分證或健保卡等證明，到分區試務辦公室申請補發，未帶證件者不予補發。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。