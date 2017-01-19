行政院：林全從未翻修院長室
國民黨質疑行政院長林全上任後翻新辦公室，恐涉損壞古蹟。行政院發言人徐國勇今天駁斥，林全上任後並未進行整修與翻新，沒有觸犯毀損古蹟的問題。
國民黨工自救會9名成員因抗議行政院不當黨產委員會清算黨產，18日下午騎機車和Youbike突襲衝入行政院，並撒冥紙和噴漆，隨即遭院內警衛壓制，部分人士後遭移送地檢署偵辦。
國民黨文傳會副主委洪孟楷說，雖然行政院不提告，但因損壞古蹟及侮辱公署罪是公訴罪，有2名自救會成員遭移送地檢署。他質疑，林全上任後大動作翻新辦公室，難道也是損壞古蹟？
徐國勇則駁斥，林全上任以來，辦公室均維持前任院長的格局及設備，並未花費任何經費整修與翻新，且更未曾換辦公桌椅，因此不需向文化部報備，也毫無觸犯毀損古蹟的問題。對於國民黨的不實指控，予以嚴正駁斥，以正視聽。
他說，希望國民黨好好處理黨工的勞工權益，才是一個曾經執政幾十年的政黨應有的作為。1060119
(中央社)
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