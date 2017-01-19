印度砂石車對撞校車 至少24名學童喪命

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印度北方省（Uttar Pradesh）今天發生校車與砂石車對撞事件，警方表示，至少24名孩童罹難，另有數十人受傷。

北方省警察首長阿邁德（Javeed Ahmed）表示，高速行駛的砂石車迎面撞上校車，至少24名孩童遇害，另有20多名兒童在這場車禍中受傷。「印度時報」（Times of India）則報導，傷者多達50人。

根據法新社，校車駕駛也不幸喪生，

美聯社報導，這些兒童年齡介於3歲到12歲間，就讀艾塔鎮（Etah）1所學校。北方省教育當局目前因嚴重寒流，關閉當地所有學校，阿邁德表示，正在確認這間學校為何仍開放。

阿邁德也說，搜救人員正全力搶救仍受困車輛殘骸的學童。

車禍原因目前尚未查明，但印度北部冬天早晨常有濃霧壟罩，經常發生車禍。（譯者：中央社廖禹揚）1060119

(中央社)