年金改革要追黨職併公職 銓敘部：約有200人

過去國民黨執政時有黨職併公職現象，導致退休金溢領現象。副總統陳建仁今舉行年金改革記者會，表示將改革此不合理設計，讓制度回歸常軌。銓敘部長周弘憲說，目前統計約有200餘人是黨職併公職，但不少人已往生，總金額難以估算，強調未來將會追回。

陳建仁表示，目前年金制度有若干針對特殊族群的不合理設計，這次年改將一併處理，其中包含國民黨黨職併公職造成年資溢領的年金、政務官年資併計事務人員年資而領取偏高的優惠存款利息、法官與檢察官的養老與退休金加上退養金的所得替代率偏高、公營行庫享有13%的員工優惠存款，都會一併在年改會議檢討。

媒體追問，究竟黨職併公職溢領的退休金跟利息有多少？未來是否全部追回？銓敘部長周弘憲表示，立法院上會期已初審通過相關法案，會向社團、政務人員追討，但強調仍會依最後立法院通過的年改版本執行。

周弘憲舉例，如果有人黨職5年、公職20年，過去他退休時的年資計算是25年，但未來年金改革通過，就不會計算5年，他只能算20年。但周也說，由於部分退休人員已經往生，很難統計到底溢領多少金額，不過有掌握政務、公職人員合併黨職計算者，約有200餘人。

媒體詢問，是否有可能強迫要求國民黨提供黨職年資？陳建仁說，當初年資合併計算領取退休金時，銓敘單位已有相關資料，但過去跟親民黨主席宋楚瑜討論時，他認為國民黨的年資計算另有一套辦法，與公務員不太雷同，還需要瞭解。

媒體也追問，很多法官、檢察官若是一次領退休金且加上退養金，一個月可能領超過10萬元的18%利息，但這次年金改革沒有明顯方案，為何刪減速度比領月退的公教人員還慢？

陳建仁說，與司法院討論時，他們表示完全尊重年金改革委員會的決議，來處理法官、檢察官的退休金及18%，至於退養金則是希望在司法改革委員會再討論。陳說，由於《憲法》明訂法官是終身職，需要特別考量，再司改委員會討論較合適。

(中時)