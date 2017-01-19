春節府城輸運 交通局推出四個交通口訣「慢遊」府城
台南市每逢春節湧入大批觀光客，部分車道人車壅塞，今年過年期間台南市交通局喊出「停車不收費、不主動拖吊、公車不打烊、小黃加50」四大口訣，要旅客多利用公車與T-Bike單車，享受「慢遊」府城的6天假期。
台南市交通局春節四大運輸措施，包括除夕至初四，除了檢舉案件外，將不主動拖吊，若遭拖吊，仍可照常領車。計程車自1月23日起至2月1日按表加收50元，除夕至初五路邊停車不收費，市區公車除夕晚上7時收班，惟高鐵配合線公車則正常營運。
台南市交通局在今年春節六天假期中，主推公車與T-Bike，遊客造訪安平、赤崁樓、孔廟、奇美博物館、關子嶺、七股鹽山、虎頭埤、梅嶺八個知名景點，都有公車運輸，其中安平更擁有4條接駁車路線。市府現有10個T-Bike單車站，過年前再增10站，提供民眾方便使用。
鹽水蜂炮與月津港燈節是市府年節期間二大活動，每年都湧入不少民眾，台南市交通局已有疏運辦法因應觀光人潮，呼籲民眾多使用公共運輸系統。此外中山高仁德交流道北上匝道26日通車，將可解決周邊車輛經常壅塞回堵問題。
(中時)
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