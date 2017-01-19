香蕉貴 曹啟鴻：拜拜免整把 兩三根也能表心意

媽媽抱怨香蕉太貴，曹啟鴻提建議。(農委會提供)

106年除夕為國曆1月27日，節前漁肉、蔬果、花卉等需求大幅增加，農委會承諾加強調配市場供需。但受先前風災影響，整體水果價格漲了約3成，農委會主委曹啟鴻說，他母親也抱怨香蕉好貴，但他建議，若有拜拜需求，不必像以前拜一大把，可向超商兩三根當供品就好，相信神明不會介意。

蔬果方面，農委會表示，目前蘿蔔、大芥菜、甘藍等當季蔬菜供應充裕，節前5天加強調配，預估供應量由目前每日1936公噸增加至2400公噸。水果受去年風災影響，冬期果品如棗子、蓮霧、番荔枝等著果率較常年低，產量減少，但柑橘類、桶柑、茂谷柑因產期較晚未受影響，節前5天也會加強調配，預估供應量由目前每日493公噸增加至776公噸。

其他花卉及肉品部分，農委會指出，菊花、火鶴、劍蘭及銀柳等應節花卉預估供應量由目前每日6.9萬把增加至14.5萬把，毛豬供應量由平日2.2萬頭增至3.5萬頭，節前1周土雞供應量由平常每週175萬隻增至215萬隻，白肉雞供應量由平常每週390萬隻增至410萬隻，雞蛋供應量由平常每日2000萬枚增至2200萬枚，充裕供應年節市場需求。

農委會強調，今年農曆春節蔬菜、花卉、毛豬、土雞、水產品供應，以目前生產狀況預測，若天候持續合宜且無重大事件發生，預期供應量充裕，價格可望維持平穩。水果屬長期作物，受去年下半年風災影響，今年農曆春節供應量稍緊，加上近期進口水果屬高級禮盒居多，價位確較往年高，預估比去年同期漲3成多。

曹啟鴻說，他媽媽也抱怨香蕉太貴，但這是天災重創產地，量少導致價升，農委會致力推動強固型溫網室，盼降低產地受天災的影響，讓產量穩固，價格也就不會忽漲忽跌。曹啟鴻也向母親開玩笑建議，如果有拿香蕉拜拜需求，不用像以前拜整把，可以買超商一根根單賣的，拜個兩根左右象徵就好，相信神明不會介意。

曹啟鴻說，他媽媽也抱怨香蕉太貴，但這是天災重創產地，量少導致價升，農委會致力推動強固型溫網室，盼降低產地受天災的影響，讓產量穩固，價格也就不會忽漲忽跌。曹啟鴻也向母親開玩笑建議，如果有拿香蕉拜拜需求，不用像以前拜整把，可以買超商一根根單賣的，拜個兩根左右象徵就好，相信神明不會介意。

(中時)