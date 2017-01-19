什麼香水都能錯過，但這6瓶就是不行！

《VOGUE》雜誌提供。

原本在台灣屬於小小眾市場的香水，現在開始變成一種美容必備，隱型的香衫也代表著自己不尋常的品味。Jo Malone London在全球，尤其在台灣的亮眼成績，儼然成為最受歡迎的香氛品牌。

儘管她們不是很大眾品牌，儘管她們擁有一群死忠粉絲，就是熱愛這樣的味道，熱愛這樣代表個人，或濃烈或清淡的氣味，這6瓶不能錯過的美味馨香。

1. Jo Malone London葉來香與白芷芳醇古龍水，100ml NT$6,500

屬於黑瓶系列，使用不同珍貴素材打造濃郁誘人的香氣，感性的葉來香加上辛辣的白芷，融合出獨特的氣味，變成黑瓶人氣王。

2. Buly三倍水，75ml NT5,200

耐人尋味的古老品牌，擁有低調死忠的粉絲，三倍水是不含酒精的香水，白色凝乳呈現的香氣，擁有9款不同的味道，適合塗抹在髮絲、身體肌膚與衣物上。

3. ChanelN°5 LEAU清新晨露淡香水，50ml NT$3,900

調香師重新解構香味組成，以清新柑橘調來當前味，減少了粉調感，再加上伊蘭伊蘭的清爽與茉莉花的香味，讓格拉斯玫瑰更清新。

4. Dior花漾迪奧精萃香氛，50ml NT$3,950

屬於美食調香水，利用紅色果實、番石榴和黑醋栗，引發格拉斯玫瑰、佛手柑、茉莉和牡丹的花香味。

5. Louis Vuitton風中玫瑰香水，100ml NT$8,600

利用一種超臨界二氧化碳萃取技術，不需加熱，而是以冰凍的氣體包圍花朵再釋出香氣，讓這瓶格拉斯玫瑰香水變得含蓄更細膩。

6. Diptyque34號系列玫瑰之水限量淡香精，120ml NT$5,800

以新鮮花辦、玫瑰原精悍玫瑰花露形成的香氣，展現一種優雅的味氛。

※來源：Jo malone london@IG,Buly@IG,Chanel@IG,Dior@IG,Louis Vuitton@IG,Diptyque@IG、Yu-Han Lee

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