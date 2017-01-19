組互助會涉非法吸金 上億財產遭檢沒收

屏東地檢署查獲以「飛耀自治互助聯誼會」為名的互助會，涉嫌吸金達新台幣4億餘元，檢方沒收動產不動產達上億元，集團7人今天被檢方提起公訴，其中1人還是退休警員。

被起訴的7人是吳連強、白桂錦、陳金彤、紀毅明、紀乃瑜、紀宣卉及謝佳芳，主要以吳連強、白桂錦和陳金彤為首，3人互相牽制，吳連強與謝佳芳是夫妻，白桂錦與偵查隊小隊長退休的紀毅明是夫妻，紀乃瑜、紀宣卉是兩人女兒。

檢方表示，吳連強等人以「飛耀自治互助聯誼會」為名義，以年報酬率658.96％等高額獲利為號召，並佯稱「改良式互助會」、「無死會」、「無倒會風險」、「獲利較銀行及坊間任一投資為高」等，對外招攬民眾投資，自民國102年11月起至民國104年8月間，吸金達4億餘元，約555名投資人受害。

檢方表示，吳連強等人將互助會的錢用來買高雄市六龜區土地及高雄市三民區房地外，其餘都被提匯一空，檢察官扣押7人的不動產、存款、車輛、金飾、債權等，價值達1億餘元，檢方表示，扣押的不動產中，光高雄市六龜就有17筆土地，基隆有8棟房子，高雄2棟、屏東1棟。

全案偵結起訴，並依刑法沒收新制聲請沒收、追徵犯罪所得及被告吳連強7人財產。

檢方表示，被害人可循法律途逕請求救濟及賠償。1060119

(中央社)