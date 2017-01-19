泰國女大生翻牆找男友 網友熱議
泰國一名女大學生在夜間爬上工學院圍牆會男友被人拍下照片上傳社群網站，引發熱烈討論，有人認為不妥破壞形象，也有人說，為何不讓男友爬牆出來約會。
泰國「每日新聞報」報導，泰國北部一所大學的女大學生，身著白衣短裙爬上工學院的圍牆會男友，結果被人拍下照片，引發網友們熱烈討論，校方得知此事後表示，要加強管理。
有網友表示，為何不用手機先聯繫好，請男友翻牆出來就好，不必自己冒險，而且穿著短裙不是很雅觀和方便，但也有網友認為很不應該，不但破壞大學生形象也影響校譽，應該要處分。
泰國大學生依規定必須穿著制服，白上衣和深色裙，只是裙子長短各校規定不一，在著名的朱拉隆功大學就規定藍色百折裙（過膝），也有些學校未強制規定，因此也可見到有穿迷你窄裙的大學生。1060119
(中央社)
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