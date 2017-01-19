配合入黨作業 國民黨20日收件至午夜

國民黨5月20日改選黨主席，根據規定，入黨滿4個月才具投票資格，明天是最後期限。組發會今天說，已要求負責相關業務同仁20日工作延長時間至午夜12時，全力配合入黨及回復黨籍作業。

中國國民黨下屆黨主席改選於5月20日，目前表態參選者，包括現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、北農總經理韓國瑜。根據中國國民黨主席選舉辦法規定，「黨員參加連署推薦及投票，以入黨滿4個月，具有黨權者為限，並應親自為之」，因此如果要能參加下屆黨主席選舉投票黨員，必須入黨屆滿4個月，所以明天將是最後入黨的有效期限。

為此，國民黨下午發布新聞稿指出，組發會考量各地方黨部收件後仍需要時間辦理審核相關作業，已要求全國各地方黨部於20日午夜12時「大量入黨暨回復黨籍線上收件登錄系統」關閉前，先將申請入黨及回復黨籍且收件資料完備者先行輸入系統。並於21日公布的「中國國民黨黨員總數暨各縣市人數表」中，加列一欄註明目前各縣市已申請入黨但尚未審核通過之人數，以避免外界疑慮。

組發會表示，為了避免損害申請新進入黨與回復黨籍之同志權益，已要求負責相關業務的黨職同仁，20日工作延長時間至當日午夜12時，全力配合各縣市民眾新入黨及回復黨籍的作業，以擴大黨員服務工作。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，四項黨公職選舉，黨中央堅持以公平、公正、公開之原則，秉持「黨務中立、選務中立」辦好各項選舉工作。其作為包括每天公布中國國民黨黨員總數暨各縣市人數表、每周二、五公布主席暨黨代表選舉黨員投票資格一覽表，皆完整呈現在官網，盡可能弭平各界之疑慮，以昭公信。1060119

(中央社)