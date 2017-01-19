澎湖青年跨海求醫 變形矯正術獲重生
澎湖青年阿成頸椎嚴重變形，不僅吞嚥困難甚至影響呼吸，長年飽受病痛所苦，最後跨海求助大林慈濟醫院副院長簡瑞騰，歷經2次頸椎變形矯正手術，終於可以抬頭挺胸走路。
阿成將於明天出院、返回澎湖過年，院方今天特別辦慶生會，阿成含著淚感恩醫護人員及志工的照料，他說「往後有機會一定會回來服務大家」。
大林慈濟醫院表示，現年30歲的阿成，國中時罹患僵直性脊椎炎，6年前在台北開了2次大手術，雖然身形及活動都有改善，但頸椎變形卻逐年惡化，無法抬頭直視前方，造成生活不便，且近來造成吞嚥困難及呼吸不順，危及生命機能。
阿成於去年8月間，看到類似患者在大林慈濟醫院接受頸胸椎截骨矯正手術成功的報導，便跨海求診，第2次才掛號成功，於去年9月27日總算如願看到醫師簡瑞騰門診。
簡瑞騰協助阿成住院後，經歷2次大手術，不但吞嚥及呼吸恢復正常，在積極復健後，現在已能昂首直視前方，重現笑容，充滿自信，可說是「改頭換面、重新做人」。
阿成住院近2個月時間，受到醫療團隊、志工呵護與照顧，而且許多頸椎病友透過臉書社團「刎頸之交俱樂部」上的訊息，紛紛前來加油打氣、分享治病經驗，甚至贊助醫療費。
大林慈濟醫院指出，簡瑞騰及專科護理師將陪著阿成飛回澎湖，與當地慈濟人醫會醫護人員交接後續醫療照護，另外也會請社區志工持續關懷。1060119
(中央社)
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