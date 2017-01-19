入冬最強冷氣團 高市發禦寒物品護街友

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入冬最強冷氣團來襲，高雄市社會局持續發放睡袋、禦寒物品守護街友，並開放街友服務中心接受臨時收容，維護街友平安。

冷氣團接力來襲，高雄市社會局除了由社工和志工到街友常留置處，慰問關懷及夜訪街友送暖，並送上熱食及保暖衣物，讓街友們在寒冷的冬夜也能感受到社會的溫暖。

由於入冬最強冷氣團來襲，高雄市社會局持續發放睡袋、保暖大衣、手套及暖暖包等禦寒物品，讓露宿在外的街友保暖身體。

高雄市社會局也開放街友服務中心和協調旅館接受臨時收容，供街友可緊急安置，以利街友們能夠就近避寒。1060119

(中央社)