澳網2輪爆冷 喬科維奇出局無緣衛冕

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尋求衛冕的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在澳洲網球公開賽男單第2輪，爆冷敗給烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin）。

法新社報導，世界排名117的伊斯托明，以7比6（10/8）、5比7、2比6、7比6（7/5）、6比4擊敗6屆澳網冠軍喬科維奇。

兩人在拉佛球場（Rod Laver Arena）鏖戰4小時48分鐘。（譯者：中央社盧映孜）1060119

(中央社)