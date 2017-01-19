年金改革 112年檢討勞退合併勞保

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年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天表示，112年時將會檢討把勞保合併勞工退休金的可能性。

年金改革委員會今天召開「總統府國家年金改革委員會國是會議會前記者會」，說明年金改革方案（草案）。

陳副總統表示，有關勞工部分，政府將負最後支付責任，並從107年起每年撥補新台幣200億元的挹注基金。保險費率部分從107年起每年調升0.5%，並在112年時將檢討是否整併勞工退休金。

他說，如果無更佳方案，且經精算未來20年保險基金餘額不足以支應保險給付，其後每年繼續調升1%至上限18%。

陳副總統表示，未來勞工提撥金額跟費率也要增加，目前勞工的費率是9.5%，但公教人員的費率則為12%，這是造成差異的地方。

陳副總統說，如果未來勞退跟勞保2個制度合在一起，勞工的退休所得就會更加健全。

陳副總統指出，這次草案中有提出勞保投保薪資上限要從目前的4萬5800元提高到4萬8500元，但由於勞資政的費率比率並無共識，因此還需討論。

政務委員林萬億也說，勞保投保薪資上限才剛調整，因此還需要再一段時間，因此不排除未來勞保投保薪資上限回到制度的運作常態。

林萬億強調，現在並無急迫性要處理勞保投保薪資上限，未來也還需討論勞資政的分攤比例。

勞動部長郭芳煜則補充，打開勞保的天花板並不需要修法，只需透過行政命令，未來會設計一項機制，只要凝聚共識就可以調升。1060119

(中央社)