川普將就職 旅菲美僑發起燭光抗議

我要評比

美國總統當選人川普20日就職，旅菲美僑預定於當天晚上在馬尼拉美軍公墓舉行燭光抗議活動，表達對川普當選的不滿以及對美國前途的關切。

活動發起人高爾特森（Donald Goertzen）今天透過發布通告說，燭光抗議將於明晚8時開始，選在美軍公墓是因為這裏對美國人來說是「神聖的地方」。

高爾特森說，「美國士兵在第2次世界大戰期間為對抗法西斯主義犧牲生命，而一名法西斯主義者即將接管白宮。」

他也抨擊，「支持刑求、否認氣候變遷並吹噓侵犯女性事蹟」的川普，將把美國、美國的盟友乃至於整個地球置於險境。

主辦單位強調，這將是一場平靜與非衝突性的抗議活動，也坦承參與的美僑可能不多。

一名旅居菲國數10年的老僑說，之前從來沒有聽說過美僑在總統就職之際發動抗議的事情，這是他印象裏的第1次。1060119

(中央社)