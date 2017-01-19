2025年後原能會消失？主委謝曉星這樣說

原能會今（19）日舉行年終回顧與展望，隨著非核家園入法，原能會的工作核心將從核能管制朝向除役，有媒體問及，2025年實現非核家園後，原能會是否會消失，原能會主委謝曉星指出，後續還有除役與核廢處置等挑戰，不比核能管制輕鬆，「不怕沒事做」。

謝曉星表示，隨著能源政策改變，管制工作性質也有更改，核電廠都停機之後，後續除役工作起碼還要25年，還有核廢料最終處置場選址等問題，需要40、50年，甚至是更長的時間，而且核廢處理絕對不比原先工作簡單，所以原能會「不用怕沒事做，還怕事情太多」。

原能會也在今日宣布人事異動，宣布物料管理局長邱賜聰，升任為常務副主委，邱賜聰表示，沒有升官的感受，一切如同以往，持續恪守崗位。

(中時)