原來《藍色海洋的傳說》都在這些地方拍！立刻訂機票朝聖了！

《藍色海洋的傳說》已播出一段時間，多少次被李敏鎬帥到心中小鹿不停亂撞，又多少次也嚮往成為像全智賢美麗的夢幻人魚，除了看看兩人在劇中可愛的互動，是否也曾經注意許多美麗的拍攝場景？現在就帶你們一起來看看藍海在哪些地方拍攝，並附上詳細的交通方式，看完就可以趕緊訂機票出發去體驗屬於自己的《藍色海洋的傳說》囉！

抱川藝術谷Pocheon Art Valley─滿天天燈只為見你一面

在劇中，聃齡為了想見世華一面，在山谷裡放滿了天燈，兩人在壯闊的崖谷以及翠綠的湖水之中相見，這個場景就取自抱川藝術谷。另外有追《步步驚心：麗》的人也能發現，這就是女主角高夏真穿梭到古代的湖，兩部熱門的劇都選在這邊拍攝，讓人真想親臨現場去看看。

《VOGUE》雜誌提供。

地址：234, Art Valley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

交通指南：從首爾地鐵的清涼里站Cheongnyangni Station Transit Center Bus Stop轉乘直達3200路線公車，到抱川市健康中心站Pocheon-si Health Center Bus Stop，往對街步行一分鐘左右，到對面的抱川市健康中心站Pocheon-si Health Center Bus Stop，搭乘相反方向的87-1路線公車，到長慶寺站Cheonjusa Temple Bus Stop之後，步行約莫5分鐘抵達抱川藝術山谷。

營運時間：三月到十月 09:00-22:00 / 十一月到二月 09:00-21:00

每週一09:00-19:00

門票成人 5,000韓元 / 青少年3,000韓元 / 孩童1,500韓元

抱川藝術谷Pocheon Art Valley─滿天天燈只為見你一面

在劇中，聃齡為了想見世華一面，在山谷裡放滿了天燈，兩人在壯闊的崖谷以及翠綠的湖水之中相見，這個場景就取自抱川藝術谷。另外有追《步步驚心：麗》的人也能發現，這就是女主角高夏真穿梭到古代的湖，兩部熱門的劇都選在這邊拍攝，讓人真想親臨現場去看看。

《VOGUE》雜誌提供。

地址：234, Art Valley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

交通指南：從首爾地鐵的清涼里站Cheongnyangni Station Transit Center Bus Stop轉乘直達3200路線公車，到抱川市健康中心站Pocheon-si Health Center Bus Stop，往對街步行一分鐘左右，到對面的抱川市健康中心站Pocheon-si Health Center Bus Stop，搭乘相反方向的87-1路線公車，到長慶寺站Cheonjusa Temple Bus Stop之後，步行約莫5分鐘抵達抱川藝術山谷。

營運時間：三月到十月 09:00-22:00 / 十一月到二月 09:00-21:00

每週一09:00-19:00

門票成人 5,000韓元 / 青少年3,000韓元 / 孩童1,500韓元

城市慶典紀念館Tri-Bowl─俊宰的初登場

在第一集俊宰的初次登場就從一棟壯闊的建築物中走出來，這棟擁有獨特設計的建築物，位在仁川松島中央公園中，一個多重文化和藝術中心─城市慶典紀念館Tri-Bowl，獨特的三個碗形分別代表天空、海洋和地球，身為仁川著名地標，也常能於其他節目中看見此建築物，包括熱門綜藝節目Running Man。

《VOGUE》雜誌提供。

地址：250, Incheon Towaerdae-ro, Yeonsu-gu, Incheon

交通指南：仁川地鐵1號線Incheon Subway Line 1中央公園站Central Park Station 4號出口，步行約三分鐘。

門票：Tri-Bowl是一個多元的表演展場，入場費用隨不同演出而不同。

Starfield河南─俊宰幫沈清買了一身美麗衣服的地方

在第一集之中，俊宰到西班牙渡假，沈清偷偷潛入他的房間，經歷了闖蕩警察局一番之後，俊宰帶沈清來到一個購物中心，劇中拍起來像是在國外的購物中心，但其實這個購物中心就在韓國，是韓國最大的購物中心Starfield Hanam。

《VOGUE》雜誌提供。

地址：750, Masadae-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do

交通指南：

•搭乘地鐵2號Seoul Subway Line 2線蠶室站Jamsil Station 7號出口，出站後步行一分鐘到蠶室公車站Jamsil Bus Stop，搭乘9302路線公車，到Starfield 河南公車站Starfield Hanam Bus Stop下車。

•搭乘首都圈電鐵京義中央線(Seoul Subway Gyeongui-Jungang Line八堂站Paldang Station 1號出口，部形一分鐘左右到八堂公車站Paldang Station Bus Stop.搭乘50號路線公車到Starfield 河南公車站Starfield Hanam Bus Stop下車。

營運時間：10:00-22:00

※來源：visitkorea.or.kr, SBS

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