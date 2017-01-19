埔心牧場爭食春節出遊商機 中午12點前入場10元

桃園市楊梅埔心牧場爭食春節出遊商機推銅板價，28日至2月1日大年初一至初5中午12點前入場，原價400元門票只要10元，生肖屬雞更免費。

值各級學校紛紛放寒徵，埔心牧場即日起至2月28日推出櫻花套票399元，原價600元含門票、50元商品券、環場列車乘車券及馬卡龍櫻花香皂DIY體驗券。

埔心牧場表示，今年新春現場活動以「櫻花下的幸福」為主軸，鎖定客層以親子家庭參與為主，有櫻花紛紛演唱會、日文歌音樂演唱樂團、日式胖卡車市集讓在場民眾感受日本文化氛圍，還有新年祈福、和風紙娃娃花園、親子摺紙教室、最高獎金1萬元的櫻花季攝影比賽。

埔心牧場指出，還有動物表演、近距離與動物接觸體驗餵食的互動樂趣、全家大小一同烤肉體驗戶外露營、划船、騎乘馬、製作DIY商品等。

(工商)