隨著年齡增長我們越來越堅強，楊丞琳：「偶爾給自己一個機會變成小女孩吧！別忘了軟弱、甜美的一面。」

《VOGUE》雜誌提供。

2016年對楊丞琳來說是收穫滿滿的一年，出了新專輯《年輪說》，演了一部叫好叫座的電視劇《荼靡》，跟男友李榮浩的感情更是穩定發展中，2017年首次露面、獻給代言的保養品牌專科，記者會上不僅容光煥發，更被現場記者編輯形容全身散發著幸福的光芒。而身處這樣完美的階段，身為30世代女性，她又有哪些事可以跟女孩們分享的呢? Vogue獨家專訪到她認為30歲之後女人一定要學會的幾件事，有些她已經開始學習、有些還在學，為了讓自己更好，女孩兒不妨一起參考看看、互相努力共勉之。

1. 學會一個人旅行

我認為一個人旅行的女人是性感、有智慧的，代表她有能力面對一切，包含適應陌生環境，獨自享受樂趣、跟自己獨處，這對人生來說都是很重要的，當然我也還沒學會，希望能找時間試試。

2. 鍛鍊身體，保持運動習慣

不管做什麼樣的運動，都能在過程中不知不覺消耗掉負能量，因為當下你就是專注的去達到目標。同時，運動也能讓體態、心情一起變美，對增加魅力有雙管齊下的效果。

3. 認真投入自己喜歡的事業

其實不一定要是事業，就算是嗜好也可以，找到能讓自己全力以赴的事情，會讓生活充滿動力。

4. 時常陪伴父母

當我們三十歲的時，父母大多面臨到小孩離家、事業也進入退休的階段，這時他們也在學習如何把重心拉回自己身上，如果能陪伴在他們身邊，絕對是一大助力，也能藉由這個轉變重新審視彼此的關係，往更好的階段邁進。

5. 偶爾用甜點犒賞自己

小甜點、大甜點都可以（笑），我自己在吃甜點的時候，很容易變成小女孩，被可愛的擺設吸引，在甜美的滋味中完全融化。隨著年齡增長，我們越變越堅強，但我覺得有一件事可以讓自己偶爾變回一個小女孩、找回童真的一面很重要。女孩們、或者說女漢子們，千萬別忘了自己也有可以軟弱、甜美的時刻。

※來源：專科,楊丞琳官方臉書

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