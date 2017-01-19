硬脫歐效應 匯豐和高盛將大幅裁減英國員工

匯豐銀行總裁歐治華在世界經濟論壇專訪時指出，匯豐擬將目前在英國的20%員工移往法國巴黎。（圖/美聯社）

隨著英國首相梅伊（Theresa May）日前做出英國將退出歐盟（EU）單一市場的演說後，不僅未能安撫多數民眾的憂慮，如今兩大跨國金融集團，包含匯豐銀行（HSBC）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）紛紛宣布最壞打算，其中匯豐銀行將把倫敦的貿易部門、約佔英國總部2成人力，遷移至法國巴黎；而高盛則將裁撤英國分部約一半的人力，約3千名員工。此訊息一出，恐讓英國民眾陷入更大的憂慮之中。

據彭博社（Bloomberg）報導，在英國首相梅伊發表確認脫離歐盟單一市場的演說後，正在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的匯豐銀行總裁歐智華（Stuart Gulliver），昨日接受專訪時表示，「（匯豐）將在英國脫歐和歐盟法規改變後，把目前設在英國的貿易部門移往法國巴黎，此番調整將影響至少20%的員工。」同時間，美國的投資銀行高盛集團也傳出，將裁減英國分部約3,000名員工，並和匯豐一樣，將重要部門移出英國。雖然高盛集團拒絕回應該消息，但同時兩大金融集團傳出壞消息，恐讓金融業重鎮倫敦蒙上一層恐懼的陰影。

美國的高盛集團也傳出，可能將裁撤英國分部約3千名員工，並遷移部門至歐洲大陸。（圖/美聯社）

英國自從意外通過脫歐公投後，全球普遍對於她抱持悲觀態度，如今首相梅伊又宣布將退出歐盟單一市場，並重啟移民與外籍人士工作權的管制，似乎讓日不落國的處境陷入更困難的地步。為了保護目前享受的歐盟權利，恐將有更多跨國銀行和金融集團選擇離開英國，返回歐洲大陸，這對身為全球金融重鎮的英國，將是一個失業率爆增的預兆。

對於匯豐與高盛的動作，美國最大的金融集團- 摩根大通銀行（JPMorgan Chase & Co.）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，「我們（摩根大通）將緊盯英國政府接下來的每個動作，關注她如何處理脫歐造成的每項衝擊，之後再做打算。但我必須說，現在的狀況比之前預計的更糟，未來英國民眾恐將面對更多就業機會外移的困境。」

(中時電子報)