澳網》喬帥：找不到節奏 對手打出漂亮之戰
喬科維奇19日拚戰近5小時之後敗給了30歲的烏克蘭選手伊斯托明，澳網男單止步次輪，同時也是他自2007年以來在澳網的最大挫敗。喬科維奇賽後受訪時表示，發球經常不到位，找不到節奏，反觀伊斯托明打出他生涯最漂亮的一場勝仗，恭喜他。
喬科維奇從2005年開始展開他的四大滿貫賽征戰之旅，連續兩年在澳網首輪落敗，2007年闖進第4輪，2008年首嘗奪冠滋味，接下來在2011-13年完成三連霸，隨後又在2015與2016年實現衛冕霸氣，澳洲墨爾本可說是喬科維奇的幸運地。
然而再強的巨人也有脆弱的一面，而這個致命傷剛好出現在第二輪，又碰到以暴力發球以及擅長直線穿越的伊斯托明，在諸多巧合的情況下造就了這場2017年最大冷門賽事，也讓8年6罐的澳網之王黯然退場。
喬科維奇整出現9次雙發失誤，一發進球率也僅有58%，非受迫性失誤72次，所有統計數據都不如對手。喬科維奇表示，此役發球手感不佳，球的落點偏離軌道，加上比賽節奏沒有在掌控下，只能接受失敗命運。
伊斯托明面對前世界球王，生涯對戰5次全部落敗，只從喬帥手中拿到1盤。「這是我踏入職業網壇以來打得最出色的一場比賽。」伊斯托明興奮說。
(中時電子報)
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