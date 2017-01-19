獲邀中信春訓 洪宸宇盡自己最大努力
去年遭到猿隊釋出的洪宸宇，目前隨中信兄弟在屏東春訓，洪宸宇表示，很感謝中信找來春訓測試，來到這裡當然希望簽約，不過日前家裡發生一些事情，所以有一個禮拜沒有練球，現在就是積極練習。
洪宸宇去年球季完全棄打從投，可惜季後遭到釋出，隨後參加中職舉辦的戰力外測試會，最快球速飆出142公里，也再獲中信球團青睞，邀請參加春訓，洪宸宇指出，去年整季都擔任投手有好一點，目前就是控球與變化球還要再做調整。
再次獲得重返中職的機會，洪宸宇好好把握，他表示，釋出後都有持續在業餘隊練習，並參加戰力外測試，不過父親突然在日前過世，事情來的突然，都在家裡幫忙，所以有將近一個禮拜沒有碰球，現在跟著球隊不會急著表現，努力調整好，盡自己最大的努力。
(中時電子報)
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