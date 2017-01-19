范冰冰：「李晨對我來說 - 完美！」首次情侶姿態入鏡 H＆M 2017 年新春系列甜蜜照曝光！
還記得李晨和范冰冰在一起520天那天所公佈的H&M 2017年新春系列照片嗎？這對他們來說，是很特別的時候，也是他們首次以情侶身份代言，捕捉了李晨和范冰冰之間的幸福與愛。
整輯廣告照片由著名時裝攝影師陳漫執導，結合了東方美學與現代風格，讓這對小情侶一同於新春節日之際宣揚幸福與愛。而也因為這次與H&M的合作，我們再次訪問到范冰冰，而這次李晨也一起加入了我們的訪問，從私下穿著，到過年計畫，甚至是何時結婚！？ 兩人有問必答，一起來看看他們說了什麼囉！
今年中國新年的計畫是什麼？
主要還是回家囉！和家人一起過，一起回青島老家。
你們兩人目前的夢想是什麼？
范冰冰：我覺得大部分的夢想都在30歲完成了，我現在就是要認真過生活，開心過好生活，希望情感很好，爸爸媽媽身體也都健康，這就是我目前最大的夢想。
問李晨兩人何時完成人生大事呢？
我們兩個都太忙了，緊接著2017年陸陸續續還有很多工作，目前我們想把手頭上的工作都忙完，才會做準備，但是日期還不確定……
問范冰冰如果有一天結婚了，會穿什麼樣的婚紗？
每個女生小時候都會有婚紗的夢想，但是我覺得越長越大，對現實會越來越看清楚，真正在那裡舉行婚禮，婚禮要多豪華，或者要什麼細節，對現在的我來說，已經不重要了。現在對我來說最重要的是，兩人是不是因為愛情結婚？這個站在你身邊的人是對的人嗎？其他週邊的條件，環境，都不是重點。我覺得演藝圈的人多多少少都活在虛構的夢幻裡，但是在怎麼夢幻，都沒有兩個人拉起手來一起生活還要實在。所以問我穿什麼婚紗，到時後再決定吧~
問范冰冰穿過高級訂製服到許多秀上服裝，最喜歡的是什麼樣穿搭？
其實我私底下喜歡的還是這些平價單品，舒服，又好搭配。
過年一定要穿？
范冰冰：紅色單品，即便沒有挑到喜歡的，也要有紅色襪子。
李晨：我會挑紅色毛衣
兩人穿搭會互相給建議嗎？
李晨：都是她在幫我買，幫我挑。范冰冰是真的喜愛時尚，不是貴的衣服一定好，主要是搭配，什麼搭什麼好看，她有很多意見。有時候也都是她幫我買衣服，但是其實我們兩個的衣服可以互相穿，她私底下喜歡oversize的穿搭，而我穿起來則是合身，有時候我們兩個在一起的穿搭反而不像情侶裝，更像兄弟裝。
請李晨說出范冰冰的缺點：把自己弄得太累。操太多心。處女座，太追求完美
請范冰冰說出李晨的缺點：(想了很久) 完美！沒有缺點。 硬要說，眉毛淡了一點。最大的優點我覺得他是個很正直的男生。對善惡，好壞，分的很清楚。
※來源：H&M
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