螺旋槳被漁網卡住！70歲老船長慘困海上
螺旋槳被卡住！昨日一名70歲王姓老船長出海前往車城後灣海域，約1浬處因絞網失去動力，在海上載浮載沉，經通報後，恆春海巡隊派遣小艇出勤，在40分鐘後把開心揮手但全身凍僵的老船長，並將他與船隻安全拖帶回海口漁港。
昨日上午一名王姓老船長從高雄駕駛一艘漁船出海至車城後灣海域捕魚，不料下午3時許，螺旋槳遭整坨廢棄漁網卡絞，不論船長怎麼加速動力都無法前進，又不敢貿然下水解開絞網，趕緊通報恆春海巡隊。
海巡隊下午3時30分接獲第八巡防通報後，派遣船艇前往船長受困的車城後灣海域約1浬處，40分鐘後發現在海上漂泊的漁船，船上70歲老船長在甲板上見到海巡艇，開心的用力揮手，海巡在4時50分連人帶船平安拖回車城海口漁港。
「近年有大大小小漁船遭漁網絞網。」恆春海巡隊表示，部分船隻螺旋槳被廢棄漁網卡住，也有部分是被放置網勾到，後者還有機會割網脫身，但也為海上作業、航行的船隻甚至海洋生態帶來風險，提醒漁民不要隨意將廢棄的漁網丟入海中。
(中時)
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