吳慷仁光頭觸感好，女友鍾瑤每天摸

吳慷仁認為剃光頭很舒服。

吳慷仁、邵雨薇揮毫迎新春。

金鐘影帝吳慷仁與邵雨薇揮毫迎新春，自嘲20多年沒拿毛筆的吳慷仁寫起「金G報喜」架式十足。首度在緯來自製電視電影《我的禮物》嘗試自彈自唱的吳慷仁笑說：「其實我唱得爛透了！」

吳慷仁在片中飾演癌症病患，首次挑戰剃光頭，製作人王鈞感動表示：「慷仁善盡一位作演員的職責，其實他大可不必如此。」吳慷仁一派輕鬆說：「其實剃光頭很暢快、舒服，我女友超愛，每天回家就摸著我的光頭，因為觸感很好，像是把我當娃娃玩。」片中對親情間的描述不少，吳慷仁自認肯定是一位虎爸。他打趣說：「我比較想生女兒，如果我生的是兒子，一定會對他很嚴格。」

女主角邵雨薇則為《我的禮物》獻唱主題曲，甜美溫暖的聲音，不少粉絲拱她發片，她說：「關於發片這件事情很多人提，但不想做事半桶水，如果真要做，我大概會停掉所有演藝工作，專心受訓練唱，一定要做滿做好。」

首度飾演孕婦，她說：「第一次裝肚子在身上，不知道原來四個月的肚子會這麼大，很累，隨時都會冒汗、需要一直坐下休息，不須特別揣摩也會有孕婦樣」。問她是否很愛小孩，她笑說：「我計畫35歲結婚，並且這輩子一定要有自己的小孩，而且要看他長大的樣子，最好是兄妹，一男一女，哥哥照顧妹妹感覺很夢幻。」

緯來電影台自製電影《我的禮物》將於1/22(日)晚間9點全台首播！由新生代導演王鼎霖執導，金鐘影帝吳慷仁、邵雨薇、施名帥、尹昭德聯合演出。

(時報周刊)