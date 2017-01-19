潤娥：雖然辛苦但能從中學習，做著喜歡的事情能讓自己開心就值得。

《VOGUE》雜誌提供。

少女時代潤娥在韓劇《THE K2》中飾演女主角高安娜，一甩過去活潑善良形象，角色詮釋被韓媒熱讚演技大躍進，更在韓國第一屆亞洲明星盛典Asia Artist Awards擊敗宋慧喬拿下人氣獎和亞洲明星獎，透過《THE K2》魅力再上一層樓！問到演戲會不會感受到辛苦，潤娥說：「演戲當然辛苦，但是能從中學習很多，讓我覺得很開心，能讓自己開心就努力去做。」

第一次在台灣舉辦單獨見面會，潤娥中文水平超一流，可以和粉絲無翻譯零障礙溝通，粉絲熱讚：「中文十級，說得太好了！」見面會中，潤娥也表示未來在演戲上想要做更多挑戰，因為自己長相甜美看起來善良，想要挑戰反派角色突破一下！最讓她開心的是忙碌於新電影《共助》、以及來台灣與粉絲見面，這次喝到了最喜歡的珍珠奶茶，讓她超滿足！《THE K2》同劇演員池昌旭也特別錄製應援影片給潤娥打氣，並請大家多給予潤娥愛護。

11月中在韓國下檔的《THE K2》寫下亮眼收視，大結局勇奪同時段收視冠軍，潤娥突破過往活潑善良的乖乖牌形象，全力詮釋充滿恨意、冰冷又純真的「安娜」一角，和宋允兒、池昌旭都有精彩對手戲。韓媒讚她：「展現驚人的演技成長，發揮長時間累積的演技實力！」而近期潤娥首次挑戰大螢幕，與前輩玄彬、柳海真、金柱赫一同飆戲，台灣預計三月上映。

※來源：Harry,寶紘國際

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