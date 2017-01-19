田徑》三級跳美少女洪珮寧盼能在世大運破全國

田徑三級跳美少女洪珮寧希望能在8月台北世大運跳出破全國紀錄的好成績。(台北世大運官方提供)

田徑美少女洪珮寧19日在接受電台受訪時表示，希望大家都能很勇敢地挑戰極限與不可能，最後站上自己心目中的舞台，期盼自己能在8月的台北世大運跳出破全國紀錄的好成績。

田徑三級跳美少女洪珮寧個人最佳成績13公尺48，只差全國紀錄15公分。(台北世大運官方提供)

洪珮寧表示，以前念書早自習比較坐不住，所以從小就跟好朋友一起參加田徑隊。田徑分為田賽與競賽；田賽包括投擲和跳躍兩類，跳躍類有跳高、撐竿跳高、跳遠和三級跳遠。

洪珮寧擅長項目是三級跳遠，她表示三級跳遠跟跳遠最大的差別，在於三級跳結合單腳跳以及換腳跨步跳，最後與跳遠一樣做落地的動作；跳遠則是起跑踩板後起跳。比賽規則與跳遠一樣，預賽每人都有三次的跳遠成績，取前八位選手進入決賽，決賽也有三次起跳的機會，在六跳成績當中取最好的成績來排名次。

三級跳美少女洪珮寧於2013年到2015年間在日本大學個人選手全大會拿下三連霸的成績，珮寧興奮的表示，自己很喜歡日本這個國家，因為他們做事非常細心，為了讓選手表現不受風向影響，會在賽前確認風向並改變選手起跳的起點，讓選手更可以無所顧慮地表現自己。

珮寧說接觸三級跳遠這項運動，讓她學到做每件事之前先設定目標，接下來就是全力以赴去完成。自己很喜歡跳起後飛起來的感覺，每次起跳都全力達到設定的成績，每次達標都讓自己變得更有自信。面對瓶頸每次練習都會檢視自己哪裡不好，「每天進步一點點，就會離成功更近一步」。

洪珮寧(中)感謝教練陳榮富(左)的指導。(台北世大運官方提供)

接觸三級跳至今，珮寧最想對新北高工陳榮富教練說謝謝，教練不是就讀師大時的專職教練，因為他擅長三級跳而義務性地來指導我，傾囊相授，我也從教練身上獲益良多，所以在節目中特別要跟教練說謝謝！

過年就要到了，因為長期待左營訓練中心的緣故，珮寧平時很少可以跟家人見面，想利用這次年假跟親愛的家人親戚們一起出門走走，多花點時間陪家人聊聊天、分擔家事，因為年假後她必須回左訓接受訓練備戰世大運。談到過年飲食的控制，珮寧笑說媽媽煮的菜一定要「吃好吃滿」才夠力氣阿！

目前洪珮寧是台灣三級跳記錄保持的第二傑，在105年5月全國大專運動會公開女子組三級跳決賽跳出13公尺48的佳績，僅僅落後王國慧在88年全運會所創的13公尺63的全國紀錄，「只差幾公分，我覺得有機會打破」！備戰即將到來的世大運，珮寧將目標設立在破全國紀錄，努力將獎牌留在自己的故鄉！希望世大運時大家都進場來加油。

(中時電子報)