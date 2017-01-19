春節團圓停不了嘴 零食熱量解密
春節返鄉拜年，看電視串門子總是少不了小零嘴，馬偕醫院營養師蔡一賢今天表示，瓜子、肉乾、洋芋片等零嘴看似份量少少的，卻暗藏高油、高鈉、高熱量危機。
春節全家人一同看電視，肉乾、魷魚絲一口接一口，蔡一賢表示，肉乾類都是加工品，雖然油脂量較少，但鈉含量卻相對高，2長條的肉乾、約半個中國碗的蓬鬆魷魚絲，熱量就有約75大卡，鈉含量則有200至390毫克不等，建議吃了就要少吃一份肉類。
春節拜年串門子，嘴上瓜子、腰果停不下來，蔡一賢指出，堅果類零食油脂含量高，每吃15顆瓜子、南瓜子或5顆腰果、11顆開心果等，熱量就近45大卡，等同吃下2至4克脂肪，建議減少烹調用油1茶匙，並且少吃油炸食物。
小朋友最愛的蛋捲、洋芋片、仙貝等餅乾類，裡頭的脂肪、碳水化合物都很高，她提醒，1支蛋捲、1條麻（米老）、7片洋芋、5片仙貝的熱量約為70大卡，不知不覺就會攝取過多熱量，建議少吃油炸食品並且減少1/8碗飯量。
拜年常收到的鳳梨酥、春棗、蒟蒻寒天果凍，則得注意碳水化合物、脂肪攝取，其中3條春棗、2/3塊鳳梨酥、2.5顆果凍大約是70大卡，其中春棗、鳳梨酥的脂肪含量較高，如果有吃就得記得減少飯量及烹調用油。
蔡一賢提醒，春節吃零食不想發福，看懂營養標示很重要，首先要確認一整包共含幾份，每份的熱量乘上份數，才是一整包熱量，盡量少吃含有鈉、飽和脂肪、反式脂肪以及糖的攝取。1060119
(中央社)
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