杜特蒂擬5月訪北京 有望再會習近平

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中國大陸外交部副部長劉振民日前訪問菲律賓，拜會菲國總統杜特蒂。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，杜特蒂計劃5月訪問北京，期待再次會晤中國大陸國家主席習近平。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問表示，劉振民17至18日訪問菲律賓，主要和菲國副外長馬納羅（Enrique Manalo）共同主持第20次中菲外交磋商。

華春瑩說，劉振民訪菲期間還拜會杜特蒂（Rodrigo Duterte），雙方就南海問題進行「非常坦誠和深入的交流」，達成廣泛共識。

她表示，雙方認為，與不斷加強的中菲友好關係相比，南海問題只是「很小的一個部分」，應繼續透過對話協商和平解決。在問題最終解決前，雙方應妥善管控分歧，推進海上務實合作，為中菲關係健康穩定發展營造良好氛圍。

此外，雙方同意建立中菲南海問題雙邊磋商機制，並繼續與其他東南亞國家協會（ASEAN）成員積極推進「南海行為準則」磋商進程，於年中前完成準則的架構草案，爭取早日達成準則。

據華春瑩轉述，杜特蒂積極評價中菲關係改善和發展情況，對他2016年10月訪問中國大陸以來中菲關係全面發展「感到滿意」，並說他今年5月將到北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待再次會晤習近平。

華春瑩說，中國大陸願與菲律賓保持密切高層交往，重啟有關的合作機制，深入推進中菲各領域務實合作，讓更多合作成果更快、更廣泛惠及兩國及兩國人民，推動中菲關係「邁上一個新的台階」。

她表示，中國大陸將「大力支持」菲律賓履行今年擔任東協輪值主席國的職責，願與菲方共同努力在今年紀念東協成立50週年之際，推動中國大陸和東協合作取得更大進展。1060119

(中央社)