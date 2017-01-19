上海貓熊母女雙逝 網友怒：生病仍展出

我要評比

上海野生動物園今天公告，貓熊媽媽「幗幗」與高人氣貓熊寶寶「花生」在去年底相繼走了，母女病逝相隔僅5天。有網友質疑，去年12月去動物園時，「花生」已生病，動物園竟然仍繼續展出。

微博認證「上海野生動物園」官方帳號上午發布「關於大熊貓『幗幗』、『花生』的死亡公告」指出，園內兩隻貓熊幗幗及花生相繼於2016年12月26日、31日因救治無效死亡。

封面新聞報導，隨後，中國大熊貓（貓熊）保護研究中心也發布同一聲明。立即引發網友的廣泛關注，短短2個小時，微博閱讀量超過25萬。

報導說，雖然公告已將幗幗和花生的患病情況介紹得非常清楚，但不少網友仍是非常氣憤，質疑上海野生動物園照顧不佳，要求查明死因。

微博有網友說，他去年12月24日去看花生的時候，花生就已經生病，但動物園仍在繼續展出。

封面新聞報導，當記者致電上海野生動物園，希望了解更多情況，對方以「宣傳人員不在」拒絕採訪。

21歲的幗幗於2016年抵達上海野生動物園借展，並在上海生下花生。

據官方公告，幗幗2016年12月19日出現發熱、排腸粘液、嘔吐、腹瀉、腹痛等臨床症狀。19日起隔離治療，22日晚上開始出現抽搐，病情逐漸加重。26日上午搶救無效死亡。初步推斷死因為急性胰腺炎併發多臟器功能衰竭。

花生出生於去年7月9日，不足半歲。在母親發病後4天左右，花生23日也出現排腸粘液、嘔吐、輕微腹痛等症狀。電腦斷層掃瞄（CT）診斷發現，花生嚴重腸扭轉並導致大面積腸壞死，去年12月31日搶救無效死亡。1060119

(中央社)