年金改革難一步到位 還有下一階段

政府今公布年金改革草案內容，國家年金改革委員會執行長林萬億表示，所有年金制度要改革一步到位很難，現在是第一階段的改革，未來5年甚至10年，還會有下一階段的改革。

而此次年金國是會議先不處理軍人年金，林萬億說，考量到軍人服役特性，會把軍人年金制度延後到農曆過年單獨處理。

身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁和身兼年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億，今天下午在總統府舉行記者會，說明政府的年金改革目標和9大內容要點。

年金改革國是會議將在22日登場，林萬億表示，這次年金改革包含13種制度，有人提出為什麼沒有農民、國民年金？或甚至有人認為為何沒有設計一套大國民年金保險或基礎年金？

林萬億說，由於制度複雜，所有年金改革很難一步到位，因此要分為兩階段，現階段先處理完一部分，接著有中長期規劃，如5年、10年，在過去4個分區會議和即將到來的國是會議中，還是開放大家提出更多建議，轉換為下階段改革重要參考。1060119

(中央社)