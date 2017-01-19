學測考生要注意 這些違規會扣分
大學學測明天登場，大考中心提醒，考生應事先閱讀試場規則，包括手機手錶發出聲響、考試結束鈴響畢仍繼續作答、污損答案卷等違規狀況，都可能被扣分。
106學年大學學科能力測驗於20、21日登場，今年共有12萬8759名考生報考，安排於全國33個考區、87個分區、3157個試場應試。大學入學考試中心表示，考生應考前最好先閱讀學測簡章中的試場規則，避免因違規而被扣分。
根據試場規定，考生未攜帶准考證，且當節考試鈴響畢前仍未送達或未依規定申請補發，將扣該科1級分；考生入場後，除准考證及考試必用文具，其他物品應放置臨時置物區，就座後應先確認抽屜、桌椅或座位附近無非考試必需用品，若考試開始鈴響後，才發現將行動通訊裝置（如手機、穿戴式裝置等）、書籍、紙張等物品置於抽屜、桌椅、座位或隨身攜帶者，扣該科2級分。
作答時也要注意，大考中心表示，考生於考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答，違者扣該科2級分；考生若無故污損、破壞答案卷卡或在卷卡上顯示自己身分、作任何與答案無關的文字符號者，將扣該科答案卷卡成績1級分。
過去曾有考生要如廁，但因作答未滿60分鐘就離場，被考區登記違規，大考中心提醒，考生入場後至考試開始60分鐘內，未經監試人員許可不得離場，違者扣減其該科全部成績，如因病、因故（如廁等）須暫時離座者，須經監試人員同意及陪同下才可離座，但不得要求延長時間或補考。
大考中心也提醒，考生不得在答案卷、答案卡、試題本以外處抄錄答案，違者扣減其該科1級分，如將抄錄的答案強行攜出試場者，扣該科全部成績；考試結束鈴聲響畢，考生應立即停止作答，雙手離開桌面，仍繼續作答者，扣該科1級分，經制止仍繼續作答者，扣該科2級分。1060119
(中央社)
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