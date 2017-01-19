加強重要節日安全維護 中市今晚啟動
106年加強重要節日安全維護工作（原名春安工作）將於今晚10時起展開，為期15天。台中市警方晚間舉辦警力展示和校閱儀式，展現執行決心。
台中市政府警察局晚上9時30分將於警察局中庭廣場舉辦警力展示和校閱儀式，展現執行決心，副市長張光瑤將代表市長林佳龍出席校閱，為大家加油打氣。
警察局指出，今年重要節日安全維護工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」，希望達到強化犯罪偵防、維持交通順暢、致力滿足民眾需求的目標。
警察局表示，這次重要節日安全維護工作從為民服務角度出發，統合各種協勤民力與警察志工，以「關懷弱勢、協助貧苦」為主軸，辦理「推動警察志工服務」、「關懷街友、獨居長者及弱勢團體」等服務項目，將關懷服務觸角延伸至各個角落。
另外，警察局說，配合警政署規劃「舉家外出民眾住居安全維護」、「保護民眾存款、提款安全」、「設置機動派出所」等服務項目，希望讓市民能歡度平安、祥和的春節。1060119
(中央社)
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