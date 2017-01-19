林志玲不排斥閃婚 想用任意門找對的人

藝人林志玲今天直喊還是單身，想要有任意門，讓她找到對的人。她笑稱過年打算準備多一點紅包，被親友催婚就立刻塞紅包，並坦言不排斥「閃婚」，結婚會公開。

林志玲下午在台北出席代言活動，穿上平口粉嫩色系長蓬裙亮麗現身，甜喊「新年快樂」，活動主持人黃子佼問「還是單身嗎？」她立刻笑回「是」，並感嘆真命天子好難找。

2017諧音是「愛你一起」，林志玲坦言心願是想要有任意門，讓她找到對的人，能夠互相疼惜、愛護，攜手一輩子，直呼「我對於這種一輩子好像挺堅持的」。以前花太多時間工作，會開始減少比例，並打開心房認識新朋友。

談起過年計畫，林志玲表示，應該會回台南過年，打算要準備多一點紅包，如果被親友催婚，就立刻塞紅包封口。

被傳今年元旦與藝人言承旭領證結婚，林志玲笑說，實在太有創意，當天是在中國大陸跨年晚會，傳出她領證，但她身上只有台胞證，沒有別的證，「有時候網路上的東西不要相信喔，各位親愛的小朋友」；有沒有和對方討論到這件事？她說「沒有」。1060119

(中央社)