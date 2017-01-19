涉詐領出席費 嘉市女議員交保喊冤
嘉義市議會一名女議員涉嫌詐領議會出席費新台幣4900元，今天凌晨由檢察官諭令10萬元交保；女議員表示自己有簽到，已委託律師辯護。
檢方表示，這名女議員遭人檢舉，指她於2014年市議會定期大會中，有2天議程未出席，卻領取4900元出席費，涉嫌違反貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」。
承辦檢察官昨天傳訊女議員後，今天凌晨諭令10萬元交保。由於傳聞遭檢舉的市議員並非只有1人，但檢方基於偵查不公開原則，並未透露有多少人遭檢舉，只表示將繼續依法偵辦。
交保後的女議員今天喊冤表示，104年定期會中，她有依規定完成簽到手續，但未進議場；根據議事規則，有簽到就算完成報到手續，不一定要進議場，希望檢察官查明真相，還她清白。
女議員指出，她簽到後，有時在議會辦公室或其他科室、有時要跑選民服務，絕未詐領；有關她遭檢舉詐領出席費一事，絕非實情，她除了主動配合調查外，也已委託律師辯護，維護自身權益。1060119
(中央社)
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