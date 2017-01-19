年金請領逐年延至65歲 警消危勞不調整

副總統陳建仁今天公布年金改革草案，為因應人口老化、預期壽命延長的趨勢，年金請領年齡，逐年延後至65歲；警消等危勞職務維持70制，不調整；高級中等以下教師為60歲。

年金改革國是會議22日將於總統府登場，副總統陳建仁今天與年金改革委員會執行長、政務委員林萬億、多位部會首長召開「年金改革國是會議會前記者會」，提出年金改革草案版本。

陳副總統指出，因應人口老化、預期壽命延長的趨勢，除了危險勞動或特殊職務者之外，政府設計的標準請領年齡逐年延後至65歲；提前退休者可領取減額年金，延後退休者得領取增額年金，提前或延後年限最多5年，並依每年4%的比率，降低或增加年金給付額度。

根據改革方案，請領年齡未來設定為65歲。不過，公務人員設計5年過渡期間與85制的10年緩衝期指標數銜接。警察、消防等危勞職務維持70制（15年加55歲）不調整。

教育人員會延後月退休金起支年齡，高級中等以下教師為60歲，之後再視職場結構調整。其餘教育人員65歲。將設計10年過渡期，至117年採單一年齡60歲請領，大專教師自118年每年增加1歲，至122年達65歲。

教育部長潘文忠說，因為有10年的過渡期，所以請領年齡是緩進的調整，「現在符合月退資格者，都不會被影響到」、「現在就符合現制標準的人，明年也可以符合標準」。1060119

(中央社)