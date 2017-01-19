春節歡迎到原鄉 體驗溫泉洛神面膜

寒假、春節相繼到來，不妨安排到台東一趟原鄉之旅。排灣族金峰鄉首度研發洛神溫泉面膜，歡迎遊客體驗。

台東縣金峰鄉公所為了推動金峰鄉溫泉產業與觀光導覽，特別規劃了2017愛你一起泡湯去的成果發表會，未來將在金峰鄉的遊客服務中心可以透過導覽機了解鄉內的導覽遊程，輕鬆地獲得資訊，並且還有明信片互動設計。

另外，也委託廠商開發洛神溫泉面膜、精華液和同特產品，希望未來能夠帶動整個金峰鄉溫泉經濟產業的發展活動。

鄉長宋賢一表示，金峰鄉已準備好迎接世界各地遊客的到來，相信遊客來到金峰鄉會有新的感受、新的體驗、大開眼界，證明金峰鄉是最適合推廣溫泉產業的鄉鎮。1060119

(中央社)