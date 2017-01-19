屏縣府春節服務不打烊 貼近需求

屏東縣政府今年農曆春節長達6天的假期，仍推服務不打烊，除了1999專線、屏東市區免費路邊停車、校園開放露營、熱帶農業博覽會及文創市集外，今年新增綵燈節。

迎接農曆新年到來，屏東縣政府大廳特別佈置越南農曆新年、泰國潑水節、印尼開齋節特展。

屏東縣長潘孟安今天在記者會中表示，縣府不打烊服務措施從體貼民眾需求做起，像提供路況導航，免付費電話0800-033110，24小時接聽服務；屏東市路邊停車格、公園路信義路口及北平路兩側停車場，除夕至大年初3免費停車；全縣有25所學校從1月26日至2月1日開放民眾停車，14所學校開放露營。

同時，屏東熱帶農業博覽會、屏東綵燈節活動都在春節期間舉辦，熱博有全台最大的電影海報彩稻田、最長的1500公尺瓜果長廊及壯麗的花海；首次登場的綵燈節則沿著萬年溪佈置17個燈區，入夜後讓屏東市變得璀璨迷人;最夯的山川琉璃吊橋，除了除夕不開放外，1月28日至2月1日比照假日開放到下午5時。

有關春節前後垃圾清運、春節各醫院急門診時間表、交通疏運、館舍開放、觀光遊程、受理手語翻譯服務、入山申請登記等資訊等，都在縣府官網「春節服務不打烊專區」可以查詢，縣府便民服務專線1999全年無休，民眾可多加利用。1060119

(中央社)