川普將上任 陸：中美應做朋友而非對手

川普就任美國總統前夕，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，中美共同利益遠大於分歧，合作可辦成許多有利雙方和世界的大事；中美應努力做朋友和夥伴，避免成為對手和敵人。

不過，對美國商務部長提名人羅斯（Wilbur Ross）批評中國大陸是實行貿易保護主義最嚴重的國家，她說：「在當前形勢下，到底是誰在真心和大力推動貿易投資自由化，又是誰在實施保護主義，我想大家都看得非常清楚。」

華春瑩表示：「答案可能和羅斯先生的正好相反。」

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩被問及北京對川普就職後中美關係有何期待時說，有充分理由相信中美雙方能共同努力確保雙邊關係始終沿正確方向健康穩定發展。

她坦言，中美存在一些「具體問題和分歧」，只要雙方透過對話深入了解彼此意圖，避免誤解誤判，並以建設性方式妥善管控分歧，就可避免這些具體問題和分歧干擾中美關係發展大局。

對於即將卸任的美國總統歐巴馬，華春瑩說，中美關係在他8年任內取得「重要和積極的進展」，例如中美雙邊貿易額、雙向投資、人員往來都創下歷史新高，並在應對氣候變遷等方面取得重要進展。

她說，中美共同利益遠大於分歧，雙方應努力做朋友和夥伴，避免成為對手和敵人。中美合作可辦成許多有利於兩國和世界的大事，雙方還應透過合作讓世界各國獲益，實現互利共贏。

至於中美之間的分歧，華春瑩說，關鍵是要「換位思考」，尊重彼此核心利益和重大關切，努力透過基於平等和相互尊重的對話和深入溝通，避免誤解誤判，建設性管控好分歧。

她說，過去8年中美關係發展的有益經驗值得延續和發揚，中國大陸期待與美方共同努力，繼續秉持不衝突、不對抗、相互尊重和合作共贏的原則，拓展各領域合作，確保中美關係在新起點上實現更大發展。1060119

(中央社)