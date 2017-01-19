反川普 音魔合唱團睽違10多年後再登台

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美國搖滾超級樂團「音魔合唱團」（Audioslave）今天宣布將舉行10多年來的第1場演唱會，以抗議川普就職。

音魔合唱團20日將在洛杉磯參與「反就職舞會」（Anti-Inaugural Ball），前「聲音花園」（Soundgarden）主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell）和前「討伐體制樂團」（Rage Against the Machine）吉他手湯姆莫瑞洛（Tom Morello）及其他成員屆時都將登台演唱。

這場演唱會將由「狂暴先知」（Prophets Of Rage）開場，這個較新的超級樂團由湯姆莫瑞洛、「全民公敵組合」（Public Enemy）饒舌歌手Chuck D和「墓園三人組」（Cypress Hills）成員B-Real組成。

此外，參與演出的藝人還有民謠搖滾歌手傑克遜布朗（Jackson Browne）、好萊塢演員兼歌手傑克布萊克（Jack Black）和饒舌歌手維克曼莎(Vic Mensa)。這場透過串流直播的演唱會將為1個對抗性侵的組織籌募經費。

克里斯康奈爾是西雅圖垃圾搖滾樂時代極負盛名的歌手和吉他手之一。

儘管音魔合唱團將參與這場示威演唱會，不過這個樂團並不像左派討伐體制樂團擁有強烈的政治意識。

音魔合唱團最後一次演出是在2005年，隔年推出第3張專輯後，克里斯康奈爾便以個人差異為由宣布退團。（譯者：中央社劉文瑜）1060119

(中央社)