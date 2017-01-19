重金打造！家家第3張專輯《還是想念》，「唱到快要精神分裂」

《VOGUE》雜誌提供。

「靈魂歌姬」家家睽違3年，終於發行了第3張個人專輯《還是想念》。從第2張專輯《為你的寂寞唱歌》開始就擔任製作總監的五月天瑪莎，依舊網羅了來自海內外知名優秀創作人為家家量身打造許多經典曲目。整張製作團隊光金曲獎就曾拿下共20座、以及5座葛萊美獎、1座日本唱片大賞，其餘包含金馬獎、金鐘獎、金音創作獎、中華音樂人交流協會年度十大專輯、香港叱吒樂壇流行榜、新加坡金曲獎等總計超181座獎項，是華語樂壇難得一見的「重金專輯」。

被家家稱為「在音樂上最懂、最了解我」的瑪莎，早在一年半前就投入心血在家家第3張個人專輯《還是想念》，堅持不惜成本拉高製作團隊規格，邀集來自美國、日本、馬來西亞、香港、北京、台灣等各地頂尖音樂團隊，從詞曲創作、製作、編曲、錄音、混音、樂手等就是要給國寶級嗓音家家最好的。瑪莎說：「家家的歌唱技巧其實來自於天生內建的靈魂律動，所以無論什麼樣的曲風在家家的詮釋下，都能唱出她自己的味道，因此我希望可以藉由與世界各地優秀的音樂人合作，透過家家的歌聲為華語樂壇激盪出更豐富驚豔的多變性與可能性。」

不僅單曲製作人團隊陣容堅強，凡事追求完美的音樂總監瑪莎連最小的細節都不放過，因此在編曲、錄音、混音等技術層面皆針對歌曲特性力邀頂級大師合作。在錄音、混音團隊網羅了曾與宇多田光、平井堅、椎名林檎合作的日本王牌錄音師工藤雅史、擦亮過李宗盛、江蕙、王菲、五月天等作品的華語樂壇最重要的混音大師林正忠，以及北京Tweak Tone Labs錄音室創始人之一，與林憶蓮、蕭敬騰、莫文蔚、李健等頂尖音樂人合作無間的周天澈。連整張專輯最後一步的母帶後期製作、製作總監都堅持要送到美國Sterling Sound，由榮獲多座葛萊美獎、及Adele、Beyoncé、Amy Winehouse、U2等御用的母帶後期製作大師Tom Coyne為整張專輯做了最後完美的整合總結。

韋禮安這次也在家家專輯中擔任單曲製作人，一手包辦《看透》的作詞作曲與製作。向來給人感覺斯文的韋禮安化身魔鬼製作人，在錄音室裡不斷挑戰家家的情緒極限，逼出家家時而甜美、時而展現狠勁的多重人格，讓《看透》的情緒轉折層層攀升，也讓所有人首度見識到如此激昂澎湃的家家！家家也在錄完之後精疲力盡的表示：「韋禮安太厲害了！我唱到快要精神分裂，很累但也非常過癮！」

※來源：相信音樂,家家臉書

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