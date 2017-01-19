安徽醫生連做七台手術累倒 網友按讚

近來一張大陸安徽醫生累倒在手術室中的照片，在網路上被廣泛傳播，大家紛紛給這名醫生按讚，稱他是堅守手術室的最美外科醫生。原來，當天這名58歲的醫生梁明共做了七台手術，體力不支，導致昏倒。

央視新聞用戶端報導，1月13日的凌晨監視器畫面顯示，當時蕪湖市中醫院的幾名醫護人員正在搶救一名大出血患者，就在手術快完成時，擔任這台手術的主治醫生梁明突然感覺不適，於是，他慢慢靠到牆邊，並倒在地上。

蕪湖市中醫醫院婦產科主任汪洋說，那一天大家共做了7台手術。到晚上也就吃了個飯，緊接著又手術，當時確實太辛苦，不是說一天的辛苦，而是多日的辛苦積累下來的。

這已經不是梁明第一次累倒在手術室，他說，只要有危重搶救的病人，不管多麼辛苦，只要把手術做成功，把病人的生命救下來，這是對醫護人員最大的褒獎，也是最大的欣慰。

(旺報)