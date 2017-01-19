代表團祝賀川普 陸委會：台美正常交流 沒必要限制打壓

我要評比

陸委會今（19）日下午招開例行記者會，會中面對媒體詢問川普即將上任，對兩岸關係可能造成的衝擊，副主委邱垂正表示，期盼美國新政府持續在台灣關係法，及六項保證的基礎上支持中華民國和平穩定的兩岸政策。

面對前行政院長游錫堃與代表團，赴美參加川普就職典禮，邱垂正表示，政府同樣重視台美關係與兩岸關係。邱垂正進一步指出，未來政府將致力於推動台、美、中國大陸均衡關係發展，追求建構多贏的和平格局。

對於陸方抗議台率代表團赴美，邱垂正說，中國大陸對美國與台灣的正常交流互動，沒有必要限制及打壓，任何刻意的指涉與批評，均無助兩岸關係的正常發展。

他強調，台灣是主權國家，「不應該是談判的籌碼」。

(工商)